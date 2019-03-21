وكيل محافظ المركزي لمصراوي: وافقنا لـ 9 بنوك على إصدار كارت "ميزة"

كتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن المركزي وافق على إصدار بطاقات "ميزة" مسبوقة الدفع والخصم المباشر، لتسعة بنوك، حتى الآن.

وقال حسين في تصريحات لمصراوي، إن هذه البنوك هي: الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك الزراعي المصري.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر في بداية العام عن إطلاق أول بطاقة وطنية بعلامة تجارية مصرية، تحت اسم "ميزة" المدفوعة مقدما، كما أعلن بنك القاهرة، الشهر الماضي، عن إطلاق بطاقة "ميز" للخصم المباشر.

ويستهدف المركزي إصدار 20 مليون كارت "ميزة" خلال 3 سنوات، بحسب ما قاله أيمن حسين في تصريحات سابقة لمصراوي.

وبطاقة ميزة هي بطاقة بنكية للاستخدامات المختلفة، والغرض الأساسي من إصدارها هو التوسع في الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، وتقليل تداول النقود بالسوق المحلية.

ويمكن استخدام ميزة في سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا، إضافة إلى استخدامها في الشراء من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)

كما تتيح البطاقة الجديدة التسوق والسداد عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية.