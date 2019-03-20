"انبكتور كابيتال بي في" تستحوذ على شركة سيميتار إيجيبت للإنتاج المحدودة

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة "انبكتور كابيتال بي في" اليوم الأربعاء،الاستحواذ على شركة سيميتار إيجيبت للإنتاج المحدودة من أجل الاستثمار في مجال البترول والطاقة في مصر.

وقالت الشركة، إنها تعاقدت مع اريك فولبرجت، ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيميتار إيجيبت للإنتاج المحدودة، وهو خبير مخضرم في مجال البترول والطاقة في أفريقيا، وشغل منصب الرئيس التجاري والمالي لشركة "شيل" في نيجيريا لسنوات عديدة، وفقا للبيان.

وقال كورن مليسن المتحدث الرسمي باسم شركة انبكتور كابيتال، إن الشركة مؤهلة للقيام بالعمليات على المدى الطويل، مع ثقته الكاملة في فريق الإدارة الجديد الذي يبدأ عمله في شركة سيميتار.

وأشار مليسن إلى أن انبكتور كابيتال، التي يملك أغلب أسهمها رجل الأعمال الهولندي مارسيل بوكورن، ترى أن عملية الاستحواذ على شركة سيميتار هي الخطوة الأولى لاستثماراتها.

وتملك شركة سيميتار ايجيبت للإنتاج المحدودة، وهي شركة خاصة تعمل في مجال التنقيب عن النفط وإنتاج البترول، حصة تشغيلية تبلغ 100% في منطقة امتياز "حقل عسران" البالغ مساحته 72 كيلومتر مربع " الواقع في الضفة الغربية لخليج السويس وذلك طبقا لاتفاقية الخدمة البترولية الموقعة بين الشركة العامة للبترول وشركة سيميتار.

وكانت شركة سيميتار قد بدأت الإنتاج من حقل عسران في 1998 وتنتج في الوقت الحالي 2200 برميل من النفط يوميا. ويعمل بالشركة أكثر من 500 موظف ممن يتعاونون عن كثب مع فريق من الخبراء المحترفين لتخطيط استراتيجية تهدف إلى زيادة الانتاج من خلال اتباع مزيج من انظمة تكنولوجيا النقط الثقيل وغيرها من الاساليب التقليدية. وتتوقع سيميتار ان تواصل عمليات الحفر في وقت لاحق من 2019.