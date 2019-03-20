وزير التجارة يفتتح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي



كتبت- دينا خالد:

افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 20-29 مارس الجاري ولمدة 9 أيام.

وقال نصار في بيان، حصل عليه مصراوي، إن الوزارة حريصة على الارتقاء بمنظومة المعارض المحلية والدولية باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد القومي، ولاعباً فاعلاً لدفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية والخدمية على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأضاف نصار أن معرض القاهرة الدولي يعد أحد أهم المعارض التجارية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأنه حقق على مدار دوراته الـ 51 نجاحات كبيرة وساهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الاعمال المصري والعالمي.

وأوضح نصار أن المعرض يسهم في التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن المعرض يلعب دوراً كبيراً في زيادة التنسيق والتكامل التجاري بين مصر وكافة الدول المشاركة.

وقال سامي يونس، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إنه تم تجهيز المعرض بكافة التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار والتى تشمل منطقة جمركية للمعروضات الأجنبية وخدمات للنقل والتخليص ومراكز إستعلامات إلى جانب ساحة إنتظار للسيارات وأتوبيسات لنقل الزوار وكذلك منطقة ترفيهية للأطفال و12 كافيتريا بالإضافة إلى تقديم 9 عروض فنية لفرق الفنون الشعبية خلال أيام المعرض.

وأضاف يونس أن المعرض مقام على مساحة 28 ألف متر مربع منها 17 ألف متر مربع في عدد 5 صالات عرض و11 ألف متر مربع في منطقة العرض المكشوف ويشارك بمعرض هذا العام حوالي 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول.

وأشار يونس إلى أن المعرض يضم منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسجاد والصناعات الكيماوية والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية

