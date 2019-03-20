تراجع "المكرونة".. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

كما انخفض سعر كيلو السّبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا بسوق العبور اليوم، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي، بين 23 و26 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و40 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.