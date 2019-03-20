تراجع بـ3 منها.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و3 قروش في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.23 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.23 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة، عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.