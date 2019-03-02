مجلس الوزراء يصدر قرارًا بلائحة النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرارًا لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي.

وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون إنشاء صندوق سيادي لمصر، لإدارة أصول وأملاك الدولة، وسط جدل بشأن أهمية وأهداف هذا الصندوق.

وصندوق مصر هو صندوق سيادي له شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

وبحسب القرار جاء النظام الأساسي للصندوق في 48 مادة، توضح طريقة عمل الصندوق واختصاصاته.

وقال القرار إنه سيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بدءًا من الغد.

ومن المقرر أن تختار وزارة التخطيط مسؤولًا تنفيذيًا عن الصندوق خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت سابقًا عن أن أخر اجتماع لاختيار المسؤول عن الصندوق سيكون 27 يناير الماضي.

وفيما يلي نص لائحة النظام الأساسي:



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