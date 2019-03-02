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هبوط كبير في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

12:59 م السبت 02 مارس 2019
هبوط كبير في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الذهب في مصر، لليوم الثالث على التوالي، حيث فقد الجرام اليوم السبت نحو 7 جنيهات، نتيجة التراجع العالمي في أسعار الخام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 634 جنيهًا مقابل 641 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 543 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 724 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5072 جنيهًا.

وعا لميًا، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أمس الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية 1.3% ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأوقية.

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