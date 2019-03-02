المالية تصدر عملات تذكارية للذكرى المئوية لميلاد "السادات"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة التابعة للوزارة انتهت من إعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها في الأسواق، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرئيس السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإصدار تلك العملات للاحتفاء بذكرى ميلاد أحد الرموز الخالدة في تاريخ مصر.

وأضاف حازم، في البيان، أن المصلحة بدأت خطوات إنتاج هذه العملات في إطار حرص الوزارة على المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر.

وأشار حازم، إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا لمصلحة سك العملة على إصدار 4 عملات تذكارية أخرى الأولى بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس والثانية بمناسبة مرور 152 سنة على ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر، والتي تتواكب أيضا مع مرور 75 سنة على وفاته في 13 أغسطس 1941، والثالثة احتفاء بالذكرى المئوية لثورة 1919 والرابعة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الجامعة الأمريكية في مصر، وتم زيادة الكميات المنتجة من الإصدرات الفضية نظرا للإقبال عليها بالمقارنة مع الإصدارات الذهبية السابق طرحها.

وأضاف أن المصلحة قامت بزيادة الكميات المنتجة من العملات المعدنية المتداولة من فئتي الجنيه والنصف جنيه والتي يظهر على أحد وجهيها صورة أحد المشروعات القومية مثل قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين الراغبين في اقتناء تلك العملات.

وقال اللواء عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة إن تلك العملات التذكارية يتم إنتاجها من خامات مصرية وبتصميمات لكوادر شبابية من مصلحة سك العملة، وتسعى الوزارة لفتح مجال أكبر لتعاون مصلحة سك العملة مع دول الجوار خاصة والدول الأفريقية والآسيوية بوجه عام ويمكن للمصلحة إنتاج عملات لصالح تلك الدول بجانب إنتاج أنواط ودروع تذكارية تخلد تاريخها وهو الدور الذي قامت به المصلحة لسنوات طويلة سابقة، والعمل على تفعيله بالاستفادة من التحديث والتطوير الذي تشهده سك العملة.

يذكر أن مصلحة سك العملة شاركت مؤخرا في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بدورته الخمسين عبر إصدار درع تذكاري يخلد هذه المناسبة إلى جانب مشاركتها بجناح متميز في المعرض لعرض أحدث إصدارات المصلحة من عملات تذكارية ومجموعات تاريخية وشارات وميداليات ودروع لتعريف المواطنين بإنجازات مصر الحديثة.