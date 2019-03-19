البورصة تنخفض 1.78% خلال تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا قويا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.78% إلى مستوى 14646 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.56%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.59%.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 103.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 52.9 مليون جنيه، و50.9 مليون جنيه على التوالي.

وأرجع محمد رضوان رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، هبوط البورصة اليوم إلى هبوط سهم شركة جلوبال تليكوم بنسبة 4.11%، مع حالة القلق لدى المستثمرين بشأن قرب الجمعية العامة للشركة في أواخر مارس الجاري، ومخاوف عدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب بين قدامى المساهمين.

وقال رضوان لمصراوي، إن مخاوف المستثمرين خلقت حالة من البيع العشوائي لم تقتصر على سهم الشركة فقط، بل امتدت إلى غالبية الأسهم بالسوق والتي شهدت تراجعات ملحوظة خلال جلسة اليوم.

وكانت الشركة دعت إلى عقد جمعية عمومية في 27 مارس الجاري لبحث زيادة رأسمال الشركة المصدر من نحو 2 مليار و738 مليون جنيه إلى 13 مليارا و920 مليون جنيه موزعة على 24 مليار سهم بالقيمة الاسمية 0.58 جنيه للسهم الواحد مع قصر الاكتتاب على قدامى المساهمين، مع إعمال حق تداول السهم منفصلا عن السهم الأصلي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.82% إلى مستوى 14911 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.