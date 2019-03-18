كيف خسر الدولار 58 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية 2019؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

شهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا في البنوك منذ بداية عام 2019 وحتى تعاملات اليوم الاثنين بنحو 58 قرشًا بما يعادل 3.2%.

ويرصد مصراوي أبرز تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الماضية من العام الجاري، عبر بيانات البنك المركزي لمتوسط سعر بيع العملة الأمريكية في السوق.

ويتزامن هذا التراجع الذي بدأ بشكل ملحوظ في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، مع زيادة التدفقات الدولارية على البنوك سواء كانت خارجية أو من العملاء بالداخل، خاصة مع إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب عبر البنك المركزي، وانتقال تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى سوق الإنتربنك.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليوم، إن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا تدفقات من الصناديق الدولية لمصر بقيمة 4 مليارات دولار مقارنة بتحقيقهم تدفقات للخارج خلال العام الماضي.

كما تلقى الجهاز المصرفي خلال شهر فبراير الماضي تنازلات دولارية من العملاء بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب ما قاله مصدر مصرفي للبنك لمصراوي اليوم أيضا.

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