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    البترول: السيطرة على اشتعال بخط غاز مغذي لمصنع أسمنت القطامية

    12:56 م الإثنين 18 مارس 2019
    البترول: السيطرة على اشتعال بخط غاز مغذي لمصنع أسمنت القطامية

    خط الغازالمشتعل

    القاهرة- مصراوي:

    قال مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه تمت السيطرة على الاشتعال الذي نشب في خط 6 للغاز الطبيعي والمغذي لمصنع أسمنت القطامية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

    وأضاف المصدر أن الاشتعال نشب نتيجة اصطدام لودر أثناء العمل على تأهيل طريق "السخنة - القطامية" الموازي لخط الغاز مما أدى إلى كسر الخط.

    وذكر المصدر أنه تم اتخاذ إجراءات على الفور للسيطرة على الاشتعال، وقامت فرق العمل بعزل الخط وبلف التغذية وتم اخماد الاشتعال تماماً.

    وأكد المصدر المسؤول بشركة "إيجاس"، أنه لا يوجد إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

    البترول إيجاس مصنع أسمنت القطامية حريق خط غاز

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