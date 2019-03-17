  • عاجل:وفاة الفنان جلال عيسى (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    أسعار الدولار تنخفض في بنكين وترتفع في ثالث مع بداية التعاملات

    10:51 ص الأحد 17 مارس 2019
    أسعار الدولار تنخفض في بنكين وترتفع في ثالث مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان مع بداية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في بنك البركة، واستقر في 7 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان قرشا واحدا إلى 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي بنك التعمير والإسكان بنك البركة

    الخبر التالى:

    غرفة صناعة الاتصالات: لائحة قانون مكافحة جرائم المعلومات مشجعة جدًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان