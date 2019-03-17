أسعار الدولار تنخفض في بنكين وترتفع في ثالث مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان مع بداية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في بنك البركة، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان قرشا واحدا إلى 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.