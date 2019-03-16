الصناعة: عرض فرص الاستثمار في قناة السويس بمؤتمر نهاية العام

كتبت- دينا خالد:

قال ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، إنه يجري حاليا التنسيق بين المفوضية الأوروبية بالقاهرة وهيئة قناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لعرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع الأعمال والبنوك الأوروبية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع سوركوش، اليوم السبت.

وأضاف سوركوش في البيان أن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذي يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سوركوش، إلى أنه تم مؤخراً تشكيل مجموعة عمل لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وأفريقيا في مجال الزراعة وتم إصدار عدد من المقترحات الهادفة إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعي بالدول الأفريقية.

وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية وافقت مؤخراً على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصري في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية.

وأضاف نصار، أن مصر ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية، لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار.

وأشار نصار إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين بما ينعكس إيجاباً على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأوضح نصار أن مصر حريصة على إحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الأوروبي الأفريقي خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.