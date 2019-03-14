"الاتصالات" تتفق مع "الإسكان" على إدراج توصيل كابلات الالياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة اتفقت مع عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الخميس، إن الاتفاق تضمن أيضًا تحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.

وأوضح طلعت، أن الاتفاق يأتي في إطار تطوير البنية التحتية، وضمن الخطة الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 لتطوير خدمات الإنترنت وزيادة سرعتها على مستوى الجمهورية وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة.

وأشار الوزير إلى أنه عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية وشبكات الاتصالات أحد أهم اولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول نحو المجتمع الرقمي وضمان حصول المواطنين على الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة.