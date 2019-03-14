برنت يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر بفعل تخفيضات "أوبك" وعقوبات فنزويلا وإيران

القاهرة- وكالات:

صعد سعر خام برنت، اليوم الخميس، لأعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، مدفوعًا بتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، بحسب وكالة رويترز.

وقال متعاملون، إن انخفاضًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية رفع الأسعار أيضًا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ذروة العام الجاري عند 67.84 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسجلت 67.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.40 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتًا أو 0.2% من سعر التسوية السابقة، ومقتربة أيضًا من أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في سنغافورة، "تزايد شح المخزونات العالمية بسبب تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على منتجات النفط الفنزويلية يعززان الدعم لأسعار النفط، وفقًا للوكالة.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين خارجها بما في ذلك روسيا إمدادات النفط منذ بداية العام الجاري لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية ودعم أسعار الخام.

وفي فنزويلا، تعطل إنتاج النفط وصادراته جراء أزمة سياسية واقتصادية تسببت في انقطاعات كبيرة في الكهرباء ونقص في الإمدادات، بينما حظرت واشنطن على الشركات الأمريكية التعامل مع الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك شركة النفط بي.دي.في.إس.إيه المملوكة للدولة، بحسب الوكالة.

وفي الشرق الأوسط، قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 20% إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو المقبل، وذلك من خلال مطالبة الدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.

في غضون ذلك، قال تقرير أسبوعي صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي.

القاهرة- وكالات:

صعد سعر خام برنت، اليوم الخميس، لأعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، مدفوعًا بتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران، بحسب وكالة رويترز.

وقال متعاملون، إن انخفاضًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية رفع الأسعار أيضًا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ذروة العام الجاري عند 67.84 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسجلت 67.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 21 سنتًا أو 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.40 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتًا أو 0.2% من سعر التسوية السابقة، ومقتربة أيضًا من أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للوساطة في سنغافورة، "تزايد شح المخزونات العالمية بسبب تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على منتجات النفط الفنزويلية يعززان الدعم لأسعار النفط، وفقًا للوكالة.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين خارجها بما في ذلك روسيا إمدادات النفط منذ بداية العام الجاري لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية ودعم أسعار الخام.

وفي فنزويلا، تعطل إنتاج النفط وصادراته جراء أزمة سياسية واقتصادية تسببت في انقطاعات كبيرة في الكهرباء ونقص في الإمدادات، بينما حظرت واشنطن على الشركات الأمريكية التعامل مع الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك شركة النفط بي.دي.في.إس.إيه المملوكة للدولة، بحسب الوكالة.

وفي الشرق الأوسط، قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 20% إلى أقل من مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو المقبل، وذلك من خلال مطالبة الدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.

في غضون ذلك، قال تقرير أسبوعي صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي.