ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب والجرام يقفز 7 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 635 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 628 جنيهًا أمس.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 إلى 544 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى 725 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5080 جنيهًا.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، إلى صعود المعدن عالميا إلى 1308 دولارات للأوقية.

وعالميا، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 1308.15 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.