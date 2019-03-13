بنك الطعام يتعاون مع "التضامن" لتنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

وقع معز الشهدي الرئيس التنفيذي لبنوك الخير (بنك الطعام – بنك الشفاء - بنك الكساء - بنك حياة كريمة) بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لتنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وفقًا لبيان من بنك الطعام اليوم الأربعاء.

وقالت المؤسسة في بيانها، إن المبادرة تهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، من خلال مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والإنتاجية، وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم ومجتمعهم.

وقال الشهدي، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيتم تنفيذها في إجمالي 277 قرية تصل نسبة الفقر بها إلى 75% وتقع في 15 محافظة، وأنه قد تم مشاركة 18 جمعية أهلية في المرحلة الأولي الحالية .

وأضاف أن البروتوكول حدد دور كل من الأطراف الشريكة، على أن تضع وزارة التضامن الاجتماعي سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجًا طبقًا للبحوث الميدانية، وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وتوفير قواعد البيانات الصحيحة عن الأسرالأشد احتياجًا.

وسيقوم البنك من خلال البروتوكول، بمد وصلات المياه للمناطق المعروفة، وتوزيع الأغذية علي الأسرالمستحقة، وتجهيز العرائس الفقيرات وعمل تدريب مهني وفني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وفقا لشهدي.

وسيكون دور بنك الشفاء المصري، إجراء عمليات زرع قوقعة ،وعمليات القلب للمرضي الأكثر إحتياجًا إلي جانب عمل قوافل طبية وصرف أجهزة تعويضية للمرضي المستحقين، على أن يقوم بنك الحياة الكريمة برفع كفاءة المنازل ، وتوفير وصلات المياه.

وسيكون بنك الكساء المصري، مسؤولا عن تجهيز العرائس الفقيرات ودعم طلبة المدارس المستحقة بالزي المدرسي وكذلك توفير مفروشات المنازل، وفقا للرئيس التنفيذي للمؤسسة.