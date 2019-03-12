725 مليون جنيه أرباح القابضة للتشييد خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، نتائج أعمال العام المالي الماضي، بصافي ربح بقيمة 725 مليون جنيه بزيادة نحو 6.4% مقابل العام المالي السابق، وفقًا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الجمعية العامة، اعتمدت إيرادات الشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال العام المالي 2017-2018 بصورة مستقلة بقيمة مليار جنيه.

ووافقت الجمعية العامة برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي، حيث بلغت حصة وزارة المالية 100 مليون جنيه في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، بحسب البيان.

واعتمدت الجمعية العامة قرار الوزير بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاثة أعوام والصادر في يوليو 2018، حيث ضم التشكيل الجديد محمد مصطفى كمال عضوًا غير متفرغ بمجلس الإدارة بعد قبول استقالة باسل محمد الحيني.

وشمل تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها حي الأسمرات، ومحطات مياه وصرف صحي وصناعي بالمنوفية والعاشر من رمضان والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والأقصر، والمرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة، وقناطر مدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات خارج الجمهورية في دول الخليج وإفريقيا.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة بزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 45.61 مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع 1.6 مليار جنيه.