شعبة الأسمنت: استثمارات القطاع تتخطى 250 مليار جنيه 52% منها أجنبية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت نهى بكر، المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قيمة الاستثمارات في صناعة الأسمنت تتخطى 250 مليار جنيه، تصل الاستثمارات الأجنبية منها إلى 52%، وفقا لبيان من الشعبة اليوم الأربعاء.

وأضافت نهى خلال مشاركتها بمؤتمر مواد البناء المنعقد في القاهرة اليوم ويستمر حتى الغد، أنه يعمل بصناعة الأسمنت ما يقرب من 50 ألف شخص من العمالة المباشرة، و200 ألف شخص من العمالة غير المباشرة.

وتحدثت بكر، خلال كلمتها بالمؤتمر، عن دور الصناعة في المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بشروط الصحة والسلامة في قطاع صناعة مواد البناء، واحترام المعايير البيئية.

وقالت بكر، إن المصنعين في قطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل لخفض فاتورة الطاقة التي تمثل ما بين 50 إلي 60% من مكونات تكلفة الأسمنت، كما يسعون لتوسعة فرص التصدير لتصريف فائض الطاقة الإنتاجية الذي قد يصل في عام 2019 إلى 33 مليون طن.

وتأسست شعبة منتجي الأسمنت في عام 2013، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وتعمل على دعم صناعة الأسمنت في مصر، وفقا للبيان.