مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار

القاهرة- مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الحكومية، أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، "وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي".

وقال المصدر، إن مصر تسلمت الشريحة الخامس مساء أمس بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري يوم الاثنين الماضي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الاثنين الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

وبهذا يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.