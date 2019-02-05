فيون تعتزم تقديم عرض شراء إجباري على 42.3% من جلوبال تليكوم القابضة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة فيون الهولندية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تقديم عرض شراء إجباري على 42.31% من أسهم جلوبال تليكوم القابضة بسعر 5.3 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تعتزم التقدم لشراء نحو 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال تليكوم، وتحويل الشركة إلى شركة مغلقة بعد عرض الشراء، الذي تعتزم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ هذا الاعلان.

والأسبوع الماضي، قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة إنها تلقت خطابين من شركة فيون أل تي دي المساهم الرئيسي في الشركة أحدهم تقول فيه إنها تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة).

وأضافت الشركة في بيان للبورصة الأحد الماضي، أن الخطاب الثاني يفيد بتقديم شركة فيون خطاب دعم وفقًا لطلب جلوبال تيلكوم من أجل دعم متطلباتها التمويلية الحالية المتعلقة بأداء أحد التزاماتها المالية وسداد مدفوعات الفائدة للأطراف الخارجية من حملة السندات.

وبحسب بيان الشركة فإنها قررت تأجيل موعد اتعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المتعلق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 11.2 مليار جنيه من غد إلى يوم الأربعاء 27 مارس المقبل، لدراسة الخطابات التي وردت إليها.

وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.

وردًا على بيان شركة جلوبال تيلكوم قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها سوف تقرر الإجراء المناسب الذي يضمن حماية وحقوق الأقلية بالشركة وفقًا للطريقة التي سوف تحددها الشركة ومساهمها الرئيسي والإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة إلى شركة مغلقة وغير مقيدة.

وبحسب البيان الهيئة فإن تلك العوامل هي التي ستحدد ما إذا كان المساهم الرئيسي قد يصوت بالجمعية العامة للشركة على إجراءات الشطب من عدمه.