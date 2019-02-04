أسعار الذهب بمصر تنخفض لأول مرة في أسبوع.. والجرام يفقد 6 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى في أسبوع، لتفقد نحو 6 جنيهات من قيمتها في الجرام الواحد مقارنة بمستواها أمس الأحد، وذلك تأثرا بهبوط سعر المعدن عالميًا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمصر إلى 645 جنيهات مقابل 651 جنيها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 553 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 637 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1313.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 أبريل عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.