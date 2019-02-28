"القابضة الكيماوية" تعلن تفاصيل الطرح العام والخاص لشركة الشرقية للدخان



كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الخميس، تفاصيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقالت الشركة، في بيانها، إنها "تعلن نيتها المضي قدما في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصى 101.250 مليون سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية. وذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوي العام و الخاص".

وأضافت الشركة، أنه سيتم تنفيذ طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 96,187,500 تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة

وأوضح البيان، أنه سيتم تنفيذ طرح عام للجمهور لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 0.225 % من أسهم رأس مال الشركة.

ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير الإفصاح للطرح العام يوم السبت 2 مارس 2019 وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتم عملية البناء السعري يوم الخميس الموافق 28 فبراير، بحسب البيان.

وقالت الشركة القابضة، إنه من المتوقع أن يتم البدء في تلقي أوامر الطرح العام يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 , ويتم غلق باب تلقي أوامر الطرح العام يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.