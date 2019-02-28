"مصر الجديدة للإسكان" تقرر بيع 3 قطع أراضٍ لتمويل خطتها الاستثمارية

كتبت- شيماء حفظي:

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بيع 3 قطع أراضٍ تابعة لها، لتوفير سيولة تمويلية لخطتها الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها وافقت على بيع قطعة أرض بمساحة 1980 مترا مربعا بالمنطقة الجنوبية الشرقية خلف الشيراتون، وأخرى بمساحة 100 فدان بأرض الشركة بالقاهرة الجديدة، ومساحة 190 فدانا بمدينة هليويوليس الجديدة.

وأضافت الشركة، أنها ستسخدم حصيلة البيع في تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة، وإعادة هيكلة الهيكل التمويلي للشركة، ووضع تصور لزيادة رأسمال الشركة يعرض على المجلس للموافقة عليه بما ينهض بالشركة، على حد وصف البيان.

وذكرت الشركة، أنها وضعت خطة متكاملة على مدار السنوات المقبلة، لإقامة مشروعات سكنية وتجارية، من خلال تطوير الأراضي غير المستغلة والتي تقع في مناطق استراتيجية متميزة.

وأوضحت الشركة، أن قرار بيع الأراضي جاء بعد دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ تلك الخطة.

وتعمل الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير، وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.