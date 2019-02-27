تصل إلى 105 آلاف جنيه.. التضامن تعلن أسعار حج الجمعيات لهذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت أسعار حج الجمعيات لهذا العام بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكره بيان صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اعتمد أسعار برامج الحج لعام 2019 لـ 4 مستويات.

وبحسب البيان بلغت أسعار المتسويات كالآتي:

-سعر المستوى الأول بفنادق 5 نجوم بقيمة 105 آلاف جنيه، وبنسبة ارتفاع تبلغ 8.3% مقارنة بالعام الماضي الذي كان يبلغ 96.9 ألف جنيه.

- المستوى الثاني بفنادق 4 نجوم بقيمة تبلغ 90 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 8.8% عن العام الماضي، الذي كان يبلغ 82.7 ألف جنيه.

- المستوى الثالث بفنادق 3 نجوم بقيمة 80 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 10.3% عن العام الماضي، الذي كان يبلغ 72.5 ألف جنيه.

- المستوى الرابع بفنادق 3 نجوم بقيمة 70 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 10.1% عن العام الماضي، الذي كان يبلغ 63.6 ألف جنيه.

ولم يذكر بيان الوزارة إذا كان السعر يشمل تذكرة الطيران أم لا، وكانت وزارة العام الماضي حددت سعر تذكرة الطيران عند بمبلغ 12.1 ألف جنيه.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الاهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات.

ومن المقرر أن تجري الوزارة قرعة إلكترونية علنية سيتم في نهاية مارس القادم.

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة في البيان إن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا لتوفير أعلى مستوى الراحة للحجاج الجمعيات هذا العام مع مراعاة ارتفاع قيمة بعض الخدمات التي تقدم للحجيج في السعودية.

وأضاف أن ارتفاع ارتفاع قيمة بعض الخدمات تسبب في زيادة أسعار برامج حج الجمعيات في حدود 8% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب عبد الموجود فإن المؤسسة القومية نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلًا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكرًا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.

وقالت الوزارة إنها انتهت مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات مما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات.