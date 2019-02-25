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    أرباح شركة "إيجيترانس" تهوي 46% خلال العام الماضي

    11:36 ص الإثنين 25 فبراير 2019
    أرباح شركة "إيجيترانس" تهوي 46% خلال العام الماضي

    عبير لهيطة رئيس شركة إيجيترانس

    القاهرة- مصراوي:

    تراجعت أرباح الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، خلال العام الماضي

    بنسبة 45.9% لتصل إلى 41.7 مليون جنيه مقابل 77.2 مليون جنيه عام 2017.

    وأظهر بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الاثنين تراجع إيرادات الشركة بنسبة 21.1% خلال عام 2018 لتصل إلى 277.8 مليون جنيه مقابل 352.2 مليون جنيه في 2017.

    كانت أرباح الشركة قد تراجعت بنسبة 49.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

    وكانت عبير لهيطة، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، قد توقعت في إبريل الماضي، تراجع أرباح وإيرادات الشركة خلال عام 2018.

    وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.

    شركة إيجيترانس البورصة عبير لهيطة

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