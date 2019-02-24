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    الدولار ينخفض في بنك البركة مع بداية تعاملات الأحد

    10:47 ص الأحد 24 فبراير 2019
    الدولار ينخفض في بنك البركة مع بداية تعاملات الأحد

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، فيما استقر سعر الدولار في 10 بنوك أخرى مقارنة بأسعار الأمس السبت.

    وانخفض سعر الدولار في بنك البركة قرشين إلى 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.

    وحافظت سعر العملة الأمريكية على مستواها في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية وكريدي أجريكول عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    وثبت سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17.50 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي الإسلامي نحو 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

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