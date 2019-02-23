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    تفاصيل تركيب 6 آلاف كاميرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

    06:00 م السبت 23 فبراير 2019
    تفاصيل تركيب 6 آلاف كاميرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

    مخطط للعاصمة الإدارية الجديدة

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال مسؤول بشركة العاصمة الإدارية الجديدة إن شركة هانيويل الأمريكية ستبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من تركيب كاميرات المراقبة بالعاصمة الإدارية وإنشاء مركز التحكم الرئيسي في مارس المقبل، على أن تنتهي من تنفيذ هذه المرحلة بحلول ديسمبر المقبل.

    ووقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس الماضي عقد إنشاء مركزًا للتحكم المركزي، مع شركة هانيويل الأمريكية.

    أضاف المسؤول لمصراوي أن اللجنة الفنية المشكلة من جانب شركة العاصمة الإدارية ستختبر الأنظمة التي تم تركيبها خلال شهري يناير وفبراير 2020، ليتم تسليم المرحلة الأولى نهائيا في مارس 2020.

    وفقا للمسؤول سيتم تنفيذ المشروع على 5 مراحل تشمل كل مرحلة تركيب 1200 كاميرا بمختلف شوارع العاصمة الإدارية، بإجمالي 6 آلاف كاميرا.

    ويشمل العقد الموقع بين الشركتين، نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بحيث يتم إدارة مركز التحكم من خلال الكوادر المصرية بعد انتهاء مدة العقد مع شركة هانيويل الأمريكية.

    ومن المخطط أن تكون العاصمة الادارية الجديدة أول مدينة ذكية بمصر، ووفقا لمخطط إنشاء العاصمة وستكون آمنة تمامًا من خلال بنية تكنولوجية متطورة.

    ومن المخطط أن تكون العاصمة الادارية الجديدة أول مدينة ذكية بمصر، ووفقا لمخطط إنشاء العاصمة وستكون آمنة تمامًا من خلال بنية تكنولوجية متطورة، وسيتم توزيع 6 آلاف كاميرا لرصد شوارع المدينة على أن يتم تحويل هذه المواد المصورة لمركز التحكم الرئيسي الذي يحلل هذه البيانات.

    كذلك سيتم تفعيل رقم الطوارئ 112 العاصمة الإدارية لنقل الشكوى فورا لمركز التحكم والذي بدوره سيتخذ الإجراءات المناسبة من خلال الربط التكنولوجي مع مختلف الجهات الأمنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    العاصمة الإدارية كاميرات المراقبة شركة هانيويل الأمريكية

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