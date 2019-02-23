  • عاجل:وزير التموين يعلن 5 معايير للحذف من الدعم.. منها "استهلاك الكهرباء وامتلاك سيارة" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    العاصمة الإدارية تطرح مناقصتين لإنشاء "داتا سنتر" ومركز تحكم ومتابعة

    07:00 م السبت 23 فبراير 2019
    العاصمة الإدارية تطرح مناقصتين لإنشاء "داتا سنتر" ومركز تحكم ومتابعة

    أرشيفية لإحدى العمارات بالعاصمة الإدارية

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال مسؤول بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة طرحت مناقصتين أحدهما لإنشاء مركز بيانات "داتا سنتر" يضم البيانات الخاصة بالعاصمة الجديدة، والآخر لإنشاء مركز تحكم ومتابعة لإدارة الحركة داخل العاصمة.

    وأضاف المسؤول لمصراوي، أنه سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالمناقصتين خلال شهر أغسطس المقبل.

    وقال المسؤول إنه قبل طرح كراسة الشروط تم دعوة الشركات الراغبة في التقدم للمناقصة وتم الاجتماع بهم لتوضيح احتياجات العاصمة الجديدة تكنولوجيا بهدف تقدمهم بعروض مناسبة، ومن بين هذه الشركات كانت شركتا هواوي ونوكيا.

    وتعتزم الحكومة نقل العديد من الوزارات إلى مقراتها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري.

    وتابع المسؤول أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم المشاريع التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهي مصممة لتكون مدينة ذكية مستدامة، اعتمادا على دراسات عديدة تم إجراؤها لعدة مدن ذكية حول العالم كدبي وسنغافورة.

    وأضاف أنه سيتم تطبيق نتائج تلك الدراسات على العاصمة الإدارية الجديدة.

    العاصمة الإدارية إنشاء داتا سنتر شركة هواوي شركة نوكيا الحكومة المصرية

    الخبر التالى:

    بين الخفض والتثبيت.. أسعار الفائدة في 9 بنوك بعد قرار المركزي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان