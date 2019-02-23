تعرف على حدود السحب النقدي اليومي لبطاقات الخصم الفوري في 6 بنوك

كتب-منال المصري:

قررت بعض البنوك رفع حد السحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي على البطاقات الائتمانية للخصم الفوري (الديبت) بأنواعه المختلفة داخل مصر منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد ارتفاع الأسعار.

ويحدد كل بنك حد السحب النقدي بناء على نوع الكارت، الذي يرتبط بحساب العميل كما تحدد البنوك الحد الأقصى لعدد حركات استخدام الكارت بالماكينة في اليوم الواحد حسب سياسة كل بنك.

ونعرض في التقرير التالي الحد الأقصى المتاح للعملاء للسحب النقدي اليومي من ATM داخل مصر في 6 بنوك وهم الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقطر الوطني الأهلي والعربي الأفريقي الدولي والتجاري وفا بنك:

بنك مصر:

الكارت الكلاسيك: 10 آلاف جنيه يوميًا كحد أقصى بعدد خمس حركات.

كارت الجولد: 18 ألف جنيه بعدد خمس حركات.

كارت التيتانيوم: 25 ألف جنيه بعدد ١٠ حركات.

كارت البلاتينيوم: 35 ألف جنيه بعدد ١٢ حركة.

ويتيح البنك جميع أنواع الكروت لكافة عملائه دون ربط نوع الكارت بحجم حساب العميل على غرار البنوك الأخرى .ويضع البنك حد أقصى في الحركة الواحدة 8 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

البنك الأهلي المصري:

كارت الكلاسيك: 15 ألف جنيه بحد أقصى 300 ألف جنيه شهريًا بعدد 10 حركات يوميًا.

كارت الجولد: 20 ألف جنيه بحد أقصى 600 ألف جنيه شهريًا بعدد 10 حركات في اليوم.

البلاتينيوم: 30 ألف جنيه بحد أقصى 900 ألف جنيه بعدد 10 حركات في اليوم.

ويتيح البنك في الحركة الواحدة سحب ٨ آلاف جنيه كحد أقصى في اليوم.

ويتيح البنك نوع الكارت بحسب حجم حساب العميل فيبدأ بالكارت الكلاسيك لصغار العملاء ويتدرج حتى البلاتينيوم لكبار الحسابات للعملاء.

بنك القاهرة:

يتيح البنك نوع كارت واحد لجميع عملاء حساب التوفير بالبنك ويبلغ حد السحب النقدي 20 ألف جنيه يوميًا بشرط لايزيد السحب عن 600 ألف جنيه شهريًا.

ويتيح البنك 10 حركات على الكارت باليوم الواحد بحد أقصى 5 آلاف جنيه في الحركة الواحدة.

بنك قطر الوطني الأهلي:

ويقدم البنك 4 أنواع من الكروت وهم الكلاسيك والجولد والبلاتينيوم وانفينيت ويرتبط صدور كل نوع كارت بحجم حساب التوفير الخاص بالعميل بالبنك.

كارت الكلاسيك: يتيح 20 ألف جنيه بعدد 10 حركات في اليوم.

كارت الجولد: يتيح البنك حد سحب 30 ألف جنيه بعدد 10 حركات في اليوم.

كارت البلاتينيوم: يتيح البنك 40 ألف جنيه بعدد 10 حركات في اليوم.

كارت انفينيت: يتيح 50 ألف جنيه بعدد 10 حركات في اليوم.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

يتيح البنك نوع كارت واحد أمام جميع عملائه بالبنك بحد أقصى 10 آلاف جنيه يوميًا بعدد 5 حركات ولاتزيد الحركة الواحدة عن 5 آلاف جنيه .

التجاري وفا بنك:

يقدم ثلاث كروت بحدود مختلفة وهم:

كارت الجولد: 20 ألف جنيه في اليوم بحد أقصى 8 آلاف جنيه في الحركة الواحدة.

كارت برستيج: 20 ألف جنيه بحد أقصى 8 آلاف جنيه في الحركة الواحدة.

كارت البلاتينيوم: 50 ألف جنيه بحد أقصى 8 آلاف جنيه في الحركة الواحدة.

ويتيح البنك السحب من أي ماكينة تابعة لبنك آخر دون احتساب أي مصاريف إدارية.