  • عاجل:‏‏إحالة أوراق المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس للمفتي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    راكتا تعيد طرح 80 فدانًا للبيع خلال الربع الثاني من العام الجاري

    11:46 ص السبت 23 فبراير 2019
    راكتا تعيد طرح 80 فدانًا للبيع خلال الربع الثاني من العام الجاري

    صناعة الورق

    كتبت – شيماء حفظي:

    قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إنه سيتم إعادة طرح قطعة أرض تابعة للشركة العامة لصناعة الورق – راكتا، للبيع خلال الربع الثاني من العام الجاري.

    وكانت شركة راكتا، طرحت أرض الشونة المملوكة لها ومساحتها 80 فدانًا، للبيع، في مزاد علني نوفمبر الماضي، لكن المزاد فشل.

    وأوضح رئيس الشركة القابضة، لمصراوي، أن إلغاء المزاد العلني، جاء لأن مستثمر واحد فقط حضر المزاد من أصل 3 متقدمين لشراء الأرض، وكان العرض المالي المقدم منه أقل بكثير من قيمة سعر تقييم الأراضي.

    وأضاف مصطفى: "سنعيد طرح نفس المساحة مرة واحدة وهي 80 فدانًا، ولن نتجه لتقسيم الأرض المطروحة للبيع".

    ولجأت الشركة لعمل مزاد جديد لبيع قطعة الأرض نظرًا لأن القانون لا يسمح لها بالتصرف فيها بدون مزاد، بحسب ما قاله مصطفى.

    وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بلغت خسائر راكتا نحو 23.4 مليون جنيه مقارنة بـ 15.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

    صناعة الورق الشركة العامة لصناعة الورق القابضة للصناعات الكيماوية شركة راكتا مزاد علني

    الخبر التالى:

    تعرف على حدود السحب النقدي اليومي لبطاقات الخصم الفوري في 6 بنوك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان