المالية: بدء تطبيق تعديلات قانون ضرائب عوائد أذون الخزانة والسندات بعد موافقة الرئيس

كتب- مصطفى عيد:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، وفقًا لبيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وقالت وزارة المالية، إن التعديلات على القانون ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، وتعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وقال محمد معيط وزير المالية، في البيان، إن مصلحة الضرائب ستبدأ فورًا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات.

وأضاف الوزير، أن ذلك سيتم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها الي مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح الوزير "نحرص على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة" مشيرًا إلى أن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك.

وحول تعديل المادة 58 قال الوزير إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير.

وأضاف أن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية ضرائب علي أرباح البنوك من اية أنشطة أخرى.

وأوضح الوزير أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، وتُحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.