أرباح المصرية للاتصالات ترتفع 14% في عام بعد تسوية نزاع اتصالات مصر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن صافي أرباحها خلال العام الماضي، ارتفع بنحو 14% ليصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أنها حققت استقرارًا في الربح التشغيلي خلال العام 2018، مجسلا 3.6 مليار جنيه، بعد تحييد أثر مخصصات تسوية النزاع مع اتصالات مصر التي تم تكوينها في 2017.

وفي يناير 2018، وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية لتسوية النزاع القائم مع شركة اتصالات مصر، بخصوص خدمات المكالمات الدولية مقابل 48 مليون دولار.

وقالت المصرية للاتصالات في بيان للبورصة حينها، إنه بموجب الاتفاق تم تسوية النزاع بحيث تدفع المصرية 48 مليون دولار لتجنب المخاطر المحتملة المقدرة بأكثر من 100 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيانها اليوم، أن قاعدة مشتركيها خلال العام الماضي زادت بنسبة 29% في عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت، وارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت 10%، وأن مشتركي المحمول بنهاية 2018 بلغ عددهم 3.9 مليون مشترك.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي، بنسبة 23% لتصل إلى 22.8 مليار جنيه، مدفوعًا بالنمو في إيرادات وحدات التجزئة، بما يمثل 71% من إجمالي الإيرادات.

كما عززت إيرادات اتفاقية بهارتي إيرتل البالغة 1.6 مليار جنيه النمو في إيرادات وحدات الجملة، التي حققت زيادة بنسبة 12% عن نفس الفترة، بحسب البيان.

وفي أكتوبر 2018، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، توقيع اتفاقية مع شركة "بهارتي ايرتل" الهندية، لإتمام شراكتهما الاستراتيجية المعلن عنها في 6 أغسطس 2018 الماضي رسميًا.

وتمنح الاتفاقية الشركة الهندية حق الانتفاع (IRUs) لاستخدام بعض الألياف الضوئية على الكابل البحري مينا وكابل تي اي نورث (TE North) بالإضافة إلى سعات كبيرة على أساس طويل الأمد على نظامين للكوابل الجديدة (SMW5 وAAE1).

وكانت الشركة توقعت أن يؤدي الاتفاق إلى تحقيق إيرادات وتدفقات نقدية فورية بقيمة 90 مليون دولار، بالإضافة إلى إيرادات سنوية متكررة بنسبة 4 في المئة من قيمة الدفعة الأولية على مدى عمر أنظمة الكابلات (بحد أدنى 15 عامًا).

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