مؤتمر "SHECAN" لريادة الأعمال للسيدات ينطلق في 8 مارس

القاهرة- مصراوي:

تنطلق فعاليات مؤتمر "SHECAN" لريادة الأعمال للسيدات، فى نسخته الثالثة يوم 8 مارس المقبل بالحرم اليوناني "الجريك كامبس" فى وسط القاهرة.

يركز مؤتمر هذا العام على "Successful Failures"، حيث يناقش أهم التحديات والعقبات التي تواجه الأعمال الناشئة. وعلى مدار اليوم، سيتم تقديم عدد من النماذج والتجارب التي تبرز قدرة التفكير الإبداعي، مصحوبًا بالتكنولوجيا وإدارة رأس المال، على تحويل الفشل إلى قصص نجاح.

تقوم مؤسسة Entreprenelle بتنظيم المؤتمر، وهي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحقيق عدد من الإنجازات الاجتماعية على أرض الواقع.

ويشارك في المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد.

وتتضمن قائمة المتحدثين لهذا العام عدد من رواد الأعمال المصريين إلى جانب نماذج مؤثرة من المنطقة العربية مثل: عبد الحميد شرارة، مؤسس رايز أب، ورضوى حسن ورغدة الشيمي، المذيعتان براديو ٩٠٩٠، إلى جانب منال العالم، الطاهية والمستثمرة العربية الشهيرة.

كذلك يستضيف المؤتمر عدد من النقاشات، وورش العمل، وجلسات الإرشاد والتعليم، إلى جانب مسابقة لعرض الأفكار ومعرض للشركات الناشئة المشاركة، ليوفر المؤتمر بذلك فرصة للحضور لاستعراض خلاصة خبرتهم فى إدارة المواقف الصعبة.

وقالت رانيا أيمن، مؤسس Entreprenelle، "خلال العامين الماضيين، كانت مهمتنا هي دعم وتمكين المرأة، وذلك عبر تقديم فعاليات تحمل وراءها أفكاراً بناءة، وتهدف إلى الإلهام وفتح الحوار الذي يحفز و يعلم الحضور من السيدات كي يقمن بتنمية أعمالهن ومساراتهن المهنية والشخصية".

وأضافت: "ومع تسارع نمو مناخ الأعمال الناشئة التى تؤسسها وتديرها السيدات، تم اختيار موضوع “Successful Failures” لمساعدة السيدات فى مختلف المجالات على التعلم واكتساب الخبرات التى تساعدهن فى رحلتهن الحياتية"

حضر المؤتمر في دورته الماضية 2500 شخص من مختلف المحافظات، بما فيها القاهرة، الإسكندرية، والمنصورة. وتضمن 40 شريكاً مجتمعياً، كما شهد انعقاد جلسات ونقاشات وورش عمل مختلفة قدمها أكثر من 30 متحدثا.