"جو باي" شركة مصرية للنقل التشاركي تنافس أوبر وكريم

كتب- محمد علاء الدين:

قال عماد رضا، الرئيس التنفيذي لشركة "جو باي"، إن شركته بدأت تقديم خدمات النقل التشاركي في مصر، منذ 4 أشهر، بأسعار تنافسية.

وأضاف رضا، في تصريحات لمصراوي، أن شركته مصرية بالكامل، وأن عدد السائقين الذين يعملون من خلال التطبيق الخاص بالشركة وصل إلى ألف سائق.

وتسيطر شركتي أوبر وكريم على خدمات النقل التشاركي في مصر، حيث تقدمان خدمات نقل الركاب باستخدام تطبيقات على الهواتف المحمولة.

وقال رضا إن شركة "جو باي" تعمل في السوق من خلال أنظمة متنوعة، منها نظام "السائق الحر" والذي يقوم السائق من خلاله بتقديم خدمة نقل الركاب التقليدية، على غرار الشركات المنافسة في السوق، ولكن دون أن تحصل الشركة على عمولة من السائق، في حين تحصل الشركات المنافسة على عمولة من السائق تصل الى 25 % من إيرادات الرحلات.

وأضاف أن الشركة تقدم هذه الخدمة بأسعار أقل لأنها تعتمد فقط على احتساب مسافة الرحلة، ولا تحاسب العميل على زمن الرحلة، على غرار التطبيقات الأخرى.

وقال رضا إن النظام الأخر هو "مشاركة الرحلة"، والذي يقوم فيه السائق برحلات محددة الوجهة بشكل منتظم في مواعيد محددة، ومن خلال التطبيق يمكنه السماح بمشاركة الكراسي الشاغرة بالسيارة مع أكثر من عميل، ليتم تقسيم تكلفة الرحلة على ركاب السيارة، "وبذلك يكون السائق وصل وجهته بدون تكلفة عليه، بل إنه حقق عائدا أيضا، كما أن ركاب السيارة وصلوا وجهتهم بتكلفة أقل 50% تقريبا من الشركات المنافسة".

وبحسب رضا إن هناك نظام ثالث لخدمة السيدات، "وعتمد هذا النظام على النساء القائدات للسيارات من خلال التطبيق، ومن خلال هذا النظام لا يظهر الحساب الخاص بقائدة السيارة إلا للنساء فقط، في حال رغبن في استقلال السيارة مع سيدة، سواء بنظام السائق الحر أو بنظام مشاركة المقاعد، الأمر الذي يمثل راحة وأمان لكثير من السيدات".