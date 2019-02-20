عامر جروب تطرح مشروع "بورتو جراولة" بمطروح قريبا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مجموعة عامر جروب، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنها ستطرح قريبًا مشروع "بورتو جراولة" في محافظة مطروح، ليضم 2750 وحدة على البحر مباشرة.

ولم تكشف الشركة، عن حجم استثمارات المشروع، أو موعد إطلاقه.

وأوضح تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم، أن المجموعة تعتزم افتتاح فندق بورسعيد 5 نجوم، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن مشروعها "بورتوسعيد".

وقالت الشركة، إنها انتهت من 85% من أعمال الفندق الذي يضم 180 غرفة.

وأوضح تقرير مجلس الإدارة، أن مبيعاتها شهدت طفرة خلال العام الماضي ينسبة زيادة بلغت 180% وأنه "سيظهر تأثير هذه الطفرة في المبيعات على نتائج وأرباح الشركة خلال السنوات القادمة، عندما يتم تسليم الوحدات وإثبات الإيرادات".

وقالت الشركة، إن إنجاز نسبة كبيرة في المشروعات يمهد لتسليمات عقارية بحوالي 3.6 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.

وتنفذ المجموعة عدة مشروعات عقارية بينها (بورتوسعيد، وجولف بورتو مارينا، وجولف بورتو السخنة، وساوث بيتش).



