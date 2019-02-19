الدولار يرتفع أمام الجنيه في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك بين قرش و3 قروش، بينما تراجع في بنكين قرشًا واحداً، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، واستقر في 5 بنوك أخري.

وارتفع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي 3 قروش، ليسجل 17.52 جنيه للشراء و17.62 جنيه للبيع.

وزاد سعر الصرف قرشين في بنك البركة إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول قرشًا واحداً، إلى 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع، مقارنة بأسعاره في الصباح.

وصعد سعر شراء الدولار قرشًا واحداً في بنك التعمير والإسكان إلى 17.54 جنيه، و بينما استقر17.63 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر الصرف في بنك قناة السويس قرشًا واحداً للشراء إلى 17.52 للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 17.59 جنيه.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشًا واحداً، إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والعربي الأفريقي والإسكندرية والقاهرة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.