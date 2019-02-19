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    الدولار يرتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم

    11:05 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    الدولار يرتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الأمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والإسكندرية والقاهرة عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان عند 17.53 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.51 جنيه للشراء و17.61 جنيه للبيع.

    .وارتفع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.54 جنيه للشراء و17.64 للبيع

    صرف الدولار سعار الدولار صرف أبو ظبي الإسلامي

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