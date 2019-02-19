البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت جميع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو0.12% إلى مستوى 15210 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.03%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.03%.
وتراجع أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.18%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 0.19% بنهاية التعاملات، أمس، إلى مستوى 15227 نقطة.
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