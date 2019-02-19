البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت جميع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو0.12% إلى مستوى 15210 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.03%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.03%.

وتراجع أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.18%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 0.19% بنهاية التعاملات، أمس، إلى مستوى 15227 نقطة.