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    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

    10:18 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت جميع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو0.12% إلى مستوى 15210 نقطة.

    وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.03%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.03%.

    وتراجع أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.18%.

    كان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 0.19% بنهاية التعاملات، أمس، إلى مستوى 15227 نقطة.

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