فودافون تسدد 5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات كجزء من أرباحها المحتجزة

كتب - محمد علاء الدين:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة فودافون مصر لتوزيع الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لدى فودافون.

وبموجب الاتفاقية تسدد فودافون 5.5 مليار جنيه كجزء من الأرباح المحتجزة لدى فودافون، وهو ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة.

يذكر أن طوال فترة الشراكة بين الشركتين منذ عام 2033 حصلت المصرية على 8 مليارات جنيه كأرباح عن مساهمتها بفودافون.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45%، من شركة فودافون مصر، وتمتلك الحكومة المصرية 80% من الشركة المصرية للاتصالات.

كذلك وقعت الشركتان اتفاقية الترابط والتراسل لربط شبكة المحمول لشركة فودافون.