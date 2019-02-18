أحمد توني: حافلات كهربائية وعَجل وفندق قريبًا بالقرية الذكية (حوار)

كتب-محمد علاء الدين:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قال أحمد توني، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية، إن الشركة بصدد إنشاء فندق من فئة 5 نجوم بالقرية فور تسلمها للأرض من وزارة الاتصالات.

وأضاف في حوار لمصراوي، أنه سيتم إتاحة حافلات كهربائية للتنقل داخل القرية الذكية بنهاية العام الجاري، فضلًا عن الدراجات.

إلى نص الحوار:

ما الدور الذي تلعبه القرية الذكية في تنمية قطاع الاتصالات؟

كان الهدف الأساسي من إنشاء القرية الذكية هو اجتذاب الشركات العاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة عمل مناسبة مدعومة ببنية تحتية قوية، وتعد القرية الذكية واحدة من مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بنظام PPP.

ما المساحة الإجمالية للقرية الذكية؟

المشروع توسع خلال السنوات الماضية مع زيادة عدد الشركات الموجودة داخل القرية الذكية والآن تبلغ المساحة الإدارية للمباني 700 ألف متر بعدد 86 مبنى يتراوح سعر المبني الواحد ما بين 100 و250 مليون جنيه حسب الحجم، كما تبلغ نسبة إشغال المباني 90%، وتعمل بالقرية حاليًا نحو 170 شركة عالمية ومصرية.

وتم تنفيذ القرية الذكية على مرحلتين، الأولى بمساحة 133 ألف متر وتم الانتهاء منها باستثناء إنشاء الفندق، أما المرحلة الثانية تشمل 115 ألف متر تم الانتهاء من جزء كبير منها ويتبقى منها 44 ألف متر فقط.

ما حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القرية الذكية؟

تتجاوز حجم الاستثمارات بمشروع القرية الذكية 10 مليارات جنيه حسب الأسعار الحالية، إلى جانب تكاليف إنشاء المرافق التي بلغت أكثر من 200 مليون جنيه في المرحلة الثانية.

ما موقف الخطط المستقبلية للقرية الذكية؟

هناك أعمال تنمية للمرحلة الثانية حيث سيتم إدخال مباني إدارية للخدمة بمساحة 100 ألف متر خلال عامين، كذلك أجرينا دراسة جدوى خاصة بإنشاء فندق خمس نجوم بطاقة استيعابية 240 غرفة باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، ونحن الآن في انتظار الأرض المخصصة للمشروع من وزارة الاتصالات. ونتوقع استلام الأرض قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من بنائه خلال 3 سنوات.

ومن المشروعات المستقبلية التي نعمل على تنفيذها حاليا إنشاء منطقة كمركز للمأكولات والمشروبات بمساحة 500 متر تطل على البحيرة الصناعية بالقرية الذكية، وسيتم طرح هذه المنطقة بنظام الإيجار للعلامات التجارية المتخصصة في هذا النشاط.

هل اتفقتم مع شركة متخصصة لإدارة الفندق المقرر إنشائه؟

لدينا خطة للاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق لتكون شريكا لنا في إدارة الفندق.

هل تعتمد القرية على حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة؟

بالفعل نعمل على الاعتماد على الحلول التكنولوجيا لتقليل استهلاك الطاقة وترشيدها فهناك نحو 60% من شوارع القرية الذكية يتم إنارتها من خلال لمبات ليد لتوفير الطاقة، كذلك لدينا محطة طاقة شمسية تدعم جزء من استهلاك الطاقة بالقرية. كذلك بدأنا خطوات جدية للاعتماد على الحافلات الكهربائية في النقل الجماعي داخل القرية الذكية، وبالفعل أعلنا عن مناقصة وتقدمت لها ثلاث شركات وجاري الآن اختبار الحافلات تمهيدا لاختيار شركة منهم لتوريد 3 حافلات كهربائية للمرحلة التجريبية قبل نهاية العام الجاري، على أن نعمم التجربة للتنقلات الداخلية بالقرية الذكية، كذلك قامت شركة ريفولتا المتخصصة في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بإنشاء محطة لشحن السيارات الكهربائية داخل القرية الذكية.

إضافة إلى ذلك تم الاتفاق مع شركة متخصصة لإتاحة استخدام الدراجات الهوائية في التنقل داخل القرية الذكية من خلال وضع مواقف للعجل بأقفال ذكية يقوم المستخدم بإدخال كود سري في القفل بعد سداد القيمة الإيجارية ليستخدم العجلة ويضعها في أقرب موقف آخر له، وتعد هذه الخدمة مماثلة لما موجود في شوارع الدول الأوروبية.

هل رفعتم القيمة الإيجارية للمباني التابعة للقرية الذكية؟

القيمة الإيجارية قبل تحرير سعر الصرف كانت متدنية للغاية مقارنة بسعر السوق ولكن رفعناها وأصبحت الأسعار مماثلة لسعر السوق، حيث كان سعر المتر 180 جنيهًا بدون خدمات و250 جنيهًا بخدمات، أما الآن تتراوح القيمة الإيجارية بدون خدمات 300 جنيهًا للمتر، و450 جنيهًا للمتر بالخدمات، أما سعر البيع فيصل متوسطه إلى 30 ألف جنيه تقريبًا للمتر.

هل تنعكس تحركات أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها على أسعار القيمة الإيجارية بالقرية الذكية؟

في الوحدات المستأجرة بالخدمات لدينا بند في العقود ينص على أحقيتنا في تعديل أسعار الخدمات في حال تغيير أسعار الطاقة.

ما الموقف التنفيذي لمشروع القرية الذكية بشرق القاهرة؟

لدينا عقد مع شركة كابيتال جروب بروبرتيز الإماراتية لتصميم وإدارة قرية ذكية لمدة 20 عامًا، وسيتم إنشائها في مدينة بروج التي تنشئها كابيتال جروب على مساحة 5 ملايين متر مربع في شرق القاهرة، وتحتوي القرية الذكية على 12 مبنى إداري بمساحة 100 ألف متر.

كان هناك مخطط لإنشاء قرية ذكية في دمياط ما موقف هذا المخطط؟

بالفعل كانت هناك قطعة أرض مخصصة لهذا المشروع بمساحة 100 فدان، ولكن تم سحبها، والآن تم تخصيص قطعة أرض مماثلة للقطعة المسحوبة في مكان قريب من الموقع القديم ونحن في انتظار تسلمها من وزارة الاتصالات. وسيتم إنشاء مشروع متعدد الاستخدامات، جزء منه سكني وترفيهي وصحي وتعليمي مع تخصيص مساحة رئيسية لإدارة الأعمال.

هل لديكم خطط لطرح أسهم الشركة في البورصة؟

في الخطة المستقبلية قد تكون هذه واحدة من الخيارات المتاحة ولكن ليس قبل عامين من الآن.