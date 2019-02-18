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تنظيم الاتصالات: مشاكل فنية قد تؤخر تقارير مراقبة جودة خدمات المحمول

01:06 م الإثنين 18 فبراير 2019
تنظيم الاتصالات: مشاكل فنية قد تؤخر تقارير مراقبة جودة خدمات المحمول

جهاز محمول

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تقرير مراقبة جودة خدمات المحمول قد لا يصدر خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب مشاكل فنية في الأجهزة الخاصة بالقياس.

وأضاف عبد الواحد في تصريح خاص لمصراوي أنه كان من المفترض صدور أول تقرير لقياس جودة الخدمة بنهاية الربع الجاري ولكن مشاكل فنية قد تؤخر صدور التقرير للربع الثاني من العام.

وكشف عبد الواحد في نوفمبر الماضي عن اسم الشركة التي تم التعاقد معها لعمل تقارير لمستوى جودة خدمات المحمول، وقال: "تعاقدنا مع شركة just ICT الإماراتية لمراقبة جودة خدمات المحمول، وإصدار تقارير دورية لمستوى الخدمة بداية من يناير".

مصطفى عبد الواحد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات المحمول شركة just ICT الإماراتية

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