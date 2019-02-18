وقف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين بداية من الأربعاء المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إيقاف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي اعتبارا من 20 فبراير الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه بداية من 20 فبراير الجاري يتم إيقاف التعامل النقدي داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسي على أن يتم سداد مقابل الخدمات من خلال الإيداع في حسابات الهيئة أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أو بأي وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها الهيئة.

وبحسب البيان فإنه سيتم تعميم القرار على باقي فروع مراكز خدمات المستثمرين طبقا للجدول الزمني المعد لذلك.

وقررت وزارة المالية، بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، بداية من مايو المقبل.

والدفع الإلكتروني، يعني السداد من بطاقات الائتمان أو الخصم أو من خلال مكاتب البريد المميكنة أو من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول أو من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل "فوري - بي - مصاري – خالص".