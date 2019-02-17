بنك استثمار "أرقام" يتوقع تراجع الفائدة 5% خلال العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

توقع بنك استثمار أرقام كابيتال، أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بنسبة تراكمية تتراوح بين 4 إلى 5% خلال العام الجاري.

وقال أرقام كابيتال في مذكرة بحثية اليوم الأحد، تعليقًا على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، إنه يتوقع أن تبلغ نسبة الخفض خلال النصف الثاني من العام الجاري ما بين 3 إلى 4%.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة منذ حوالي عام لتصل إلى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض.

وقالت المذكرة البحثية إن لجنة السياسات النقدية استعادت دورة "التيسير النقدي أبكر مما كان متوقعًا".

وتوقع أرقام كابيتال أن تأتي معظم دورة التسير النقدي في النصف الثاني من 2019، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية ستثبت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل في مارس، انتظارًا لتحريك أسعار الوقود المنتظر في أبريل لبنزين 95 ورفع الدعم عن معظم أسعار الطاقة بحلول منتصف العام الجاري.

وقرر مجلس الوزراء بدء تطبيق آلية جديدة لتسعير بنزين 95 مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، على أن يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

ونص القرار على أن يبقى سعر بنزين 95 الحالي دون تغيير لمدة 3 أشهر، على أن يعلن سعره الجديد ويعمل به اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وتوقع أرقام كابيتال أن يكون التضخم معتدل بشدة خلال الفترة من أغسطس ونوفمبر، مع توقعات أن يبقى معدل التضخم بأرقام آحادية على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في يناير إلى 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ شهرين.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس الماضي، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، ارتفع في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب، وذلك بعد أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الي نحو 12% في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة.

وأضاف أنه "بالتالي، فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ ( بزيادة أو نقصان 3%)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه".

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 9% ( بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الأخير من 2020.