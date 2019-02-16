أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي لليوم الثاني على التوالي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 645 جنيهًا مقابل 643 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 551 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 735 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5144 جنيهًا.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب، أمس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتريث في تشديد السياسة النقدية.

وقالت وكالة رويترز إن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، هو أعلى مستوى له منذ أول فبراير الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1322.10 دولار للأوقية.