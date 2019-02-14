رئيس بنك مصر: خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض على الحكومة والمستثمرين

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن خفض الفائدة، يخفض تكلفة الاقتراض، بما يصب في مصلحة المستثمرين، ويزيد معدلات الإقراض في البنوك.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، يقلل تكلفة الاستدانة الحكومية من البنوك، وهو ما يقلل من أعباء الديون على الدولة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1%، إلى مستوى 15.75% على الإيداع و16.75% على الإقراض.

وخفض أسعار الفائدة من القرارات التي طال انتظارها من أجل زيادة معدلات الاستثمار وتخفيف القيود على عمليات الإقراض.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمعدلات مرتفعة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل زيادة جاذبية الجنيه وتحفيز المواطنين على الادخار، وجذب استثمارات الأجانب غير المباشرة في سوق الدين الحكومي والبورصة.