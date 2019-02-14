أسعار الورق المحلي تتراجع ألف جنيه للطن بعد انخفاض المستورد

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المحلي تراجعت بنحو ألف جنيه للطن، خلال الأيام الماضية.

وأضاف خضر، أن سعر طن الورق فئة 70 جراما تراجع إلى 16.8 ألف جنيه مقابل 17.8 ألف جنيه قبل الانخفاض، ووصل سعر طن الورق فئة 80 جراما 16.7 ألف جنيه مقابل 17.7 ألف جنيه.

وتابع خضر، أن الشركة الرئيسية المنتجة للورق في مصر "قنا" أرسلت بيانا بالأسعار الجديدة للغرف التجارية خلال الأيام الماضية.

وأرجع أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لمصراوي، تراجع الأسعار إلى مواكبة الأسعار العالمية للورق والتي انخفضت مؤخرا، في ظل الاستعداد لموسم طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.

"قامت الشركة الرئيسية المنتجة للورق بخفض الأسعار، تزامنا مع استعداد المطابع لموسم طباعة الكتب المدرسية، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية للورق، وهو ما دفع الشركة لخفض الأسعار حتى لا تتعرض للخسارة تحت ضغط الأسعار العالمية"، بحسب ما قاله جابر.

وتابع جابر، أن أسعار الورق المستورد تراجعت بنحو ألف جنيه، وتحاول الشركة الرئيسية المنتجة للورق في مصر تدارك الأمر، حتى لا تتجه المطابع إلى الاستيراد بسعر أقل.

وكانت أسعار الورق المستورد تراجعت إلى سعر يتراوح بين 18 و19 ألف جنيه للطن في 2019، مقابل 19 و21 ألف جنيه العام الماضي، وفقا لما قاله عمرو خضر لمصراوي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار عمرو خضر، إلى أن "قنا" هي المُصنّع الرئيسي للورق في مصر، وتنتج نحو 120 ألف طن سنوياً.

وتصدر الشركة ما بين 15 و20% من حجم الإنتاج السنوي إلى مختلف دول العالم، بحسب الموقع الإلكتروني لها.