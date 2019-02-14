أرباح سي آي كابيتال تقفز 77.7% مع نمو التمويل متناهي الصغر في 2018

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة سي آي كابيتال القابضة، خلال العام الماضي بنحو 77.7% مدعومة بنمو نشاط التمويل متناهي الصغر.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إن أرباحها ارتفعت خلال العام الماضي، لتصل إلى 487.3 مليون جنيه، مقابل 274.2 مليون جنيه خلال عام 2017.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، ارتفاع إيراداتها خلال العام إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عام 2017.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن نشاط التمويل متناهي الصغر، حقق ارتفاعًا في الإيرادات بما يعادل 118% لتصل إلى 303.9 مليون جنيه، وارتفاعًا في صافي الأرباح بما يعادل ثلاثة أضعاف العام السابق ليصل إلی 106.7 مليون جنيه.

وبلغت إجمالي القروض الممنوحة للعملاء 617.1 مليون جنيه في نهاية عام 2018، وفقا للبيان.

وارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة 19% عن العام السابق لتصل إلى 1.7 مليار جنيه وبلغت إجمالي محفظة التأجير التمويلي 6 مليارات جنيه في نهاية عام 2018، بحسب بيان صادر من الشركة اليوم.

بينما تراجعت إيرادات الاستشارات المالية و ترويج و تغطية الاكتتابات بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 68.7 مليون جنيه.

وقال محمود عطالله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن صافي ربح المجموعة ارتفع بنحو 70% في أول عام بعد إدراج أسهم المجموعة في البورصة، ليصل إلى 427 مليون جنيه مع المحافظة على متوسط العائد على حقوق الملكية، والذي بلغ 25.8 %.

وأضاف في بيان للشركة :"مما لاشك فيه تعتبر هذه النتائج بمثابة إنجاز يفخر به جميع العاملين بالمجموعة".

وأشار عطالله، إلى أن الخدمات المالية غيرالمصرفية التي تقدمها المجموعة لعبت دورا أساسيا في ارتفاع نتائج المجموعة إلى مستوى قياسي، والنمو القوي للأداء مقارنة بالعام السابق.

وقال رئيس الشركة ، إن سي آي كابيتال قد استفادت بشكل بالغ من تحسن أحوال الاقتصاد المحلي، وكذلك الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة كالتأجير التمويلي، التمويل متناهي الصغر وخدمات بنوك الاستثمار، بحسب البيان.

وأضاف عطالله، إن الشركة تتطلع في 2019 إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد المحلي مدعومًا بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة وانخفاض أسعار الفائدة مما يدعم خطط زيادة حجم الأعمال ومواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة.