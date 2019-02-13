البورصة تبسط إجراءات تعديل أسماء أو إعادة تكويد العملاء المسجلين

القاهرة- مصراوي:

قالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها انتهت من تحديث الإجراءات المنظمة لتعديل أسماء العملاء المسجلين (المكوديين) بقاعدة بيانات العملاء سواءً من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضحت البورصة في بيانها، أن التحديث جاء بناءً على دراسة أعدتها، وانتهت إلى أن النظام المتبع حاليا في تعديل بيانات أكواد المتعاملين (ما يطلق عليه إعادة التكويد) نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعا وشراءً وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.

ووفقا للبيان، فإنه بناءً على المناقشات التي تمت مع أطراف السوق العاملة، قررت إدارة البورصة تعديل وتبسيط إجراءات تعديل أسماء العملاء الراغبين في تعديل أسماء حساباتهم على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة "Unified Code" بدلاً من الإجراء السابق الذي كان يتضمن إعادة تسجيل كود موحد جديد للعميل، ثم انتظار تقدم العميل بطلب لإثبات ما يملكه من أرصدة أوراق مالية الكود الموحد الجديد بدلاً من الكود الموحد القديم ووقف الحساب القديم.

وقال البيان، إنه سيتم قصر إنشاء حساب "كود" جديد للعميل في الحالات القانونية التي تستوجب ذلك مثل انقسام الكيان المعنوي المسجل كعميل بالبورصة، على أن يرفق بطلبات إنشاء حساب جديد (كود جديد) - في الحالات القانونية التي تتطلب ذلك- طلبات إثبات الأرصدة للانتهاء من هذه العملية فور موافقة اللجنة المختصة وذلك في فترة يومي عمل بحد أقصى وبأي حال من الأحوال لا تتخذ هذه الإجراءات الا بعد انتهاء جلسة التداول ضماناً لاستقرار التعاملات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في اختصار الوقت المستغرق لإتمام هذه العملية حيث اختصرت التعديلات الفترة الزمنية المطلوبة للتحديث إلى الى أربع ساعات وبحد أقصى يومي عمل، بدلاً من الوضع الحالي الذي لم يكن له سقف زمني.

كما ستسهم التعديلات في التوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقواعد اعرف عميلك، وتشجيع مديري الاستثمار للاعتماد على التعامل بنظام الحسابات المجمعة "Omnibus Account" نظراً لعدم تغيير الأكواد إثر تعديلات الأسماء فقط.

وتساهم التعديلات في تجنب الإيقاف المفاجئ للأكواد خلال جلسة التداول، وتحقيق مستوى أفضل من الرقابة على التداول، وفقا للبيان.