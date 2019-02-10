فوري تؤسس شركة متخصصة لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية



كتب- محمد علاء الدين :

أسست شركة "فوري"، للمدفوعات الإلكترونية، شركة جديدة، تحت اسم، فوري إف إم سي جي، لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية.

ووقعت شركة فوري إف إم سى جى عقد شراكة مع شركة " بي أي تكنولوجيز" لربط التطبيق الخاص بها "سيلز باز" بمنصة فوري إف إم سي جي، وذلك لإتاحة طلب البضاعة ودفع قيمتها من خلال التطبيق.

وقال تامر ماهر العضو المنتدب لشركة "بي أي تكنولوجيز" إن تطبيق سيلز باز يستخدمه أكثر من ٣٠ ألف مندوب مبيعات في الشركات العاملة في مجال السلع الاستهلاكية في مصر ومن أبرزها شركات جهينة وكوكاكولا وشيبسي ودومتي وبيبسي وهنكل.

وأضاف في بيان صحفي صادر اليوم الأحد أن من أهداف عقد الشراكة هو توفير طلب المنتجات الخاصة بشركات السلع الاستهلاكية إلكترونيًا من قبل التجار عن طريق التطبيق مما يسهل التواصل وتنظيم التعامل بين شركات السلع الاستهلاكية من جهة والتجار من جهة أخرى.

وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لـشركة فوري إن الهدف من الشراكة هو تقديم حلول متخصصة لشركات السلع الاستهلاكية وتجارهم، حيث تتيح منصة فوري إف إم سي جي التحصيل الإلكتروني بطرق دفع مختلفة منها الدفع النقدي أو ببطاقات الائتمان أو بمحافظ المحمول الإلكترونية الخاصة بالبنوك.

وتقوم المنصة بمساعدة شركات التمويل للمشروعات متناهية الصغر في تقديم تمويل للتجار من خلال دراسة حجم المبيعات لكل تاجر واحتياجاته مما يسهل اتخاذ قرار وقيمة التمويل، بحسب ما قاله عكاشة.